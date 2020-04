Hilfe in Zeiten von Corona

Sie sind unbefristet und an allen Verkaufsständen und Fahrgeschäften gültig. "Damit die Dult auch Kult bleibt, müssen wir den Marktkaufleuten und Schaustellern unter die Arme greifen", so Wirtschaftsreferent und Dult-Chef Clemens Baumgärtner. "Die Gutscheinaktion und Kauf im Internet sind kein Ersatz für die Dult, aber eine schöne Unterstützung für unsere Münchner Traditionsveranstaltung in Zeiten von Corona."