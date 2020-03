Unterstützung in der Corona-Krise "Making The Cut": Heidi Klums Fashionshow spendet 600.000 US-Dollar

Am gestrigen Freitag (27. März) feierte die Fashionshow "Making The Cut" auf Amazon Prime Video Premiere. In der neuen Sendung von Heidi Klum (46) und US-Modeberater Tim Gunn (66) konkurrieren zwölf Designer und Unternehmer um den internationalen Durchbruch im Business. Gesucht wird das nächste globale Modelabel. Doch zum Auftakt ging es nicht nur um Entertainment. Um während der weltweiten Corona-Krise ein Zeichen zu setzen, spendete die Produktion mehr als 600.000 Dollar an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das berichtete das Online-Portal "Deadline".