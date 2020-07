Überdachung und Heizpilze für Restaurants, Cafés und Biergärten

Konkret geht es in dem Antrag an die Stadt um die Erlaubnis für Wirte, ihre Freischankflächen mit Überdachungen und emissionsfreien Heizstrahlern zu bestücken. So könnten diese auch bei niedrigen Temperaturen und Regen genutzt werden, was für die corona-geplagte Gastronomie eine erhebliche Erleichterung darstellen könnte. Ein weiteres Argument ist das Infektionsrisiko, welches unter freiem Himmel und bei Einhaltung der Abstandsregeln als besonders gering gielte. Laut der CSU solle auch deshalb der gastronomische Außenbetrieb gezielt gefördert werden.