"Mit der Aktion 'DEIN HELDENPLATZ IM GRÜNWALDER' und dem TSV 1860 München, vergeben wir 30 Plätze an wahre Alltagshelden, die es verdient haben, mit einem Foto auf einem Banner in der Stehhalle im Rahmen der Aktion #machtdassechzgervoll abgebildet zu werden", heißt es in einem Facebook-Post des Sponsors.