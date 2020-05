München - Ein paar Tage ist es erst her, da schlug der grüne Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek in der AZ vor, diesen Sommer den krisengeplagten Münchner Gastronomen zu erlauben, für ihre Tische auch angrenzende Parkplätze zu nutzen. So sollte ihnen ermöglicht werden, trotz der neuen Abstandsregeln ihren Umsatz zu machen. Jetzt erreicht der Vorschlag den Stadtrat. Und schon gibt es eine Mehrheit. Grün-Rot teilte am Dienstag mit, am Mittwoch dafür stimmen zu wollen.