Vergleichbar funktioniert ein neues System, das die Suppenküche jetzt in ihren Filialen in der Stadt – und an ihrem Standl am Viktualienmarkt – anbietet. Denn dort gibt es Suppe, Eintopf und Curry ab sofort in der Rebox. Dabei handelt es sich um eine Mehrweg-Box aus dem Kunststoff Polyethylenterephthalat (PET).