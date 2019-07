München - "Meldestufe eins ist überschritten", sagt Daniela Haupt, Sprecherin der Münchner Wasserwacht. Die Wasserhöhe der Isar betrug am Montagmittag 2,73 Meter, am einzigen Münchner Messpunkt des Hochwassernachrichtendienstes in der Nähe des Müllerschen Volksbades.