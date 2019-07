Wasserwacht warnt vor Schlauchbootfahren auf der Isar

Am Montagmittag war das Wasser an der Isar noch 2,73 Meter hoch - am einzigen Münchner Messpunkt des Hochwassernachrichtendienstes in der Nähe des Müllerschen Volksbades. "Meldestufe eins ist überschritten", sagte Daniela Haupt, Sprecherin der Münchner Wasserwacht, zum Stand am Montag.