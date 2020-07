"Sowohl für die Beschäftigten des Hauses als auch für die Menschen in Schwabing-West ist die Nachricht, dass der Karstadt am Nordbad schließen soll, eine Katastrophe. In der Hoffnung, dass diese Entscheidung abgewendet werden kann, werden Stimmen zum Erhalt der beliebten Filiale gesammelt", schreibt Waldmann in einer offiziellen Mitteilung. Unterstützung bekommt Waldmann von Stadträtin Simone Burger (SPD) – gemeinsam haben sie bereits mit dem Betriebsrat gesprochen und ihm ihre Unterstützung gesichert.