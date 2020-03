Reiseunternehmer Selmers: "Schwierig, schnell an das Geld zu kommen"

In diese Gruppe fallen die Selmers. Gleich am ersten Tag um 5.30 Uhr, als die Beantragung möglich war, hat er das Formular ausgefüllt. Das Geld hat er auch erhalten, nach zwölf Tagen, sagt er der AZ. Er wisse aber auch, dass andere Betroffene noch warten. "Es ist schwierig, schnell an das Geld zu kommen", so seine Einschätzung.