Unterleuten, Mission Impossible, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ONE, Der Dieb der Worte, Drama

Der renommierte Schriftsteller Clay Hammond (Dennis Quaid) liest in New York aus seinem Erfolgsroman "The Words". In dem Buch geht es um den perfiden Werdegang eines seiner Kollegen: Rory Jansen (Bradley Cooper). Eines Tages entdeckte Rory in einer alten Aktentasche ein vergilbtes Manuskript aus anonymer Quelle, das ihn völlig in seinen Bann zieht. Nach langem Zögern gibt der ehrgeizige Schriftsteller das Werk als sein eigenes aus und spielt es einem Verleger zu. Es wird zur Sensation. Bis er eines Tages einem alten Mann begegnet, dem eigentlichen Autor.