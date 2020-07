Unter strengen Auflagen Florian Silbereisen: Schlager-Show findet mit Zuschauern statt

Die große Live-Show "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" findet trotz anhaltender Corona-Pandemie mit Zuschauern statt. Das bestätigte Das Erste auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Selbstverständlich würden dabei alle Corona-Abstandsregeln eingehalten, teilte die zuständige Programmdirektion mit. Die von Florian Silbereisen moderierte Open-Air-Show aus Kitzbühel im österreichischen Bundesland Tirol wird live in der ARD und dem ORF am 25. Juli ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.