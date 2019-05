Das Forum an der Münchner Freiheit wurde von Erhard Duwenhögger gestaltet und wird für seine offene Gestaltung gelobt. Optisch fällt die Münchner Freiheit ansonsten etwas aus der Reihe. Und wurde hier nicht vor nicht allzu langer Zeit komplett renoviert? Aus dem Denkmalamt heißt es, auch an dieser Station seien von den grundsätzlichen Qualitäten genug erhalten: "Alles, was blau ist, ist alt."

Denkmalschutz: MVG befürchtet Restriktionen

Nicht überzeugt von der Maßnahme ist die MVG: U-Bahnhöfe seien Funktionsgebäude, so Sprecher Matthias Korte. Daher müssen sie sich der Nachfrage und den jeweils aktuellen Sicherheitsnormen jederzeit anpassen. "Wenn dabei die Anforderungen in puncto Sicherheit und Leistungsfähigkeit in einem Widerspruch zum Denkmalschutz stehen, haben wir ein großes Problem, welches – im schlimmsten Fall – zur Stilllegung einer Anlage führen kann", so Korte.

In jedem Fall entstehe nach Kenntnis der MVG Mehraufwand. "Wir bekommen also zusätzliche Restriktionen und werden in unserer Entscheidungsfreiheit weiter eingeschränkt", so Korte. "Daher sind wir alles andere als begeistert von der Idee, U-Bahnhöfe unter Denkmalschutz zu stellen und werden das Vorhaben genau prüfen."

Das BLfD beteuert, Denkmalschutz bedeute kein Veränderungsverbot, es brauche nur eine denkmalrechtliche Erlaubnis für eventuelle Baumaßnahmen. Diese werden dann von den Denkmalschutzbehörden fachlich begleitet, damit die Aspekte, auf die sich der Denkmalschutz begründet, bestmöglich erhalten bleiben.

Lesen Sie hier: Alte Paketposthalle in München wird zum Kulturquartier

Lesen Sie hier: Tram im Englischen Garten - Gutachten prüft Bäume