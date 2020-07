Unter dem Namen "Mini-Me" Barbara Meier bringt nachhaltige Mutter-Kind-Kollektion auf den Markt

"Zur Kollektion kann ich schon so viel verraten, dass die Farben und Styles auf Mama und Baby abgestimmt sind", schreibt Meier in ihrem Post weiter. Dies zu designen sei sehr aufregend, aber auch eine tolle Erfahrung für sie gewesen. "Ich konnte mich hier so richtig kreativ ausleben und meine Ideen und Vorstellungen dabei freien Lauf lassen." Die sommerliche Kollektion wird unter dem Namen "Mini-Me" erhältlich sein.