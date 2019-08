Emily Ratajkowski postet Achselhaar-Foto

"Gib Frauen die Chance, zu sein, was sie wollen und dabei so vielfältig wie möglich zu sein", schreibt die Amerikanerin in einem Essay für "Harper's Bazaar". Ratajkowski wünscht sich, dass unrasierte Achseln bei Frauen als Normal betrachtet werden. Jede Frau soll selbst entscheiden, wie sie sich kleiden und zeigen möchte, so das Model mit seiner Aussage. Ob rasiert oder nicht, keine Frau dürfe in bestimmte Schubladen gesteckt und vorverurteilt werden. Und weiter: "Als erwachsene Frau bin ich nach wie vor schockiert, wie wir 2019 so sehr auf Frauen herabblicken, die gerne damit spielen, sexy zu sein."