SPD setzt auf Wahlkampf und Werbung für Verkehrspolitik

Die SPD hat bei der AZ-Umfrage 22,06 Prozent erreicht. Bei der Wahl 2014 stimmten 30,6 Prozent für sie. Trotzdem findet Fraktionschefin Verena Dietl: "Dass die SPD abgesackt ist, kann man so nicht sagen." Sie freut es, dass die SPD – wenn es um die Frage, welcher Partei die meiste Problemlösungskompetenz in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum geht – in der AZ-Umfrage deutlich vorne liegt. Dietl: "Das bestätigt unsere gute Politik."