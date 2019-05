Doch warum merkt das kaum noch einer? Schon am Montag hängte die SPD neue Plakate in der Stadt auf, begann mit einer "Vorwahl-Kampagne" für 2020. Sie will so mit München-Themen wie einer kommerzfreien Isar verbunden werden. Man hofft, sich doch noch vom Bundes-Trend absetzen zu können. Bereits im Juni sollen auf einem Parteitag neue Pläne für die Stadt beschlossen werden.

OB Reiter bald ein "Herrscher ohne Land"?

Die Nervosität, jetzt noch mehr Fehler zu machen, ist in der Partei groß. Für die AZ ist der OB am Tag nach der historischen Niederlage seiner Partei gar nicht zu sprechen, eine Sprecherin verweist auf die Verantwortlichen in der Partei.

Intern habe sich Reiter am Montag "gefasst" gezeigt, heißt es in der SPD. Er war offenbar vorbereitet auf das, was seine Partei erwartet. Dazu passt eine Anekdote, die man sich derzeit bei den Münchner Grünen gerne erzählt. Beim Wahlkampfhöhepunkt der Öko-Partei am Marienplatz sei Reiter vorbeigekommen – und habe gewitzelt, dass für ihn manches leichter wäre, wenn er zu den Grünen wechseln würde.

Das gilt wohl besonders mit Blick auf die Wahl 2020 – nach der Reiter ein "Herrscher ohne Land" sein könnte, wie einer im Rathaus ätzt. "Das wollen wir nicht zulassen, da steuern wir dagegen", beteuert München-SPD-Chefin Claudia Tausend.

Und die CSU? Generalsekretär Markus Blume gibt die Marschrichtung vor: 2020 wolle man wieder stärkste Kraft in München werden. OB-Kandidatin Kristina Frank betont, dass das "linke Lager" insgesamt nicht gewachsen sei. "Es ist schon interessant, dass die SPD mehr verloren hat, als Grün gewinnen konnte", sagt sie zur AZ.

Ist eine Koalition der CSU mit den Grünen denkbar? Vor allem bei Verkehrsthemen gehe man schon stark in der Meinung auseinander, sagt Frank. "Eine Koalition kann ich mir mit jeder demokratisch legitimierten Partei vorstellen, die nicht zu stark nach rechts oder links ausschwenkt." Begeisterung klingt anders.

Auch Katrin Habenschaden (Grüne) will – zumindest öffentlich – noch nicht zu sehr frohlocken. Bis zur Wahl konzentriere sie sich auf die Sachpolitik, sagt sie. Und Reiter? Will schnell zurück zu schönen Bildern. Für Dienstag hat er die Presse auf den Rathausbalkon eingeladen. Dort stellt er den neuen, bienenfreundlichen Schmuck vor. Die Bienen versprechen in Bayern ja neuerdings Erfolg. Ganz anders als die SPD.