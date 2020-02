Karger: "Wir spielen gut"

Was hat sich "King Karges" für den Rest der Saison vorgenommen? "Ich schaue, dass ich fit bleibe. Das ist ganz wichtig für mich. Wir haben eine gute Serie und spielen gut. Ich hoffe, dass es so weiter geht", so der Flügelspieler. Da hätte sicher niemand in Giesing etwas dagegen.