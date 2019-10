Herr Herrmann, oft haben Kinder solcher Übervater das Bedürfnis, im selben Metier erfolgreich zu werden. Sind Sie in die Juristerei und später in die Politik "geflüchtet"?

FLORIAN HERRMANN: Geflüchtet bin ich noch nie, und schon gar nicht vor meinem Vater. Bei mir war das so: vor 30 Jahren, 1988, 1989, große Wende, Mauerfall, Wiedervereinigung. Das war die Phase, als ich in der elften, zwölften Klasse war. Das hat mich sehr beschäftigt, diese historischen und politischen Zusammenhänge. Damals war die Idee, dass ich vielleicht mal in den diplomatischen Dienst gehen könnte. Dafür studiert man am besten was? Jura. So führte der Weg in die Juristerei. Ich war aber auch naturwissenschaftlich immer sehr interessiert, hatte Mathe-Leistungskurs. Physik mochte ich auch. Zugegeben, Chemie etwas weniger. Während des Studiums wurde mir dann aber schnell klar, dass es Diplomatie nicht sein wird. Schön ist, dass ich jetzt als Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, also als bayerischer "Außenminister", relativ viel mit Diplomaten zu tun habe.

WOLFGANG A. HERRMANN: Also ich bin froh, dass er nicht Chemiker geworden ist. Du wirst immer an den Vätern gemessen. Er hat in dem, was er tut, als Jurist, in der Politik, mit Sicherheit die sehr viel größere Begabung. Was in ihm steckt und was aus meiner beruflichen Laufbahn kommt, ist die Internationalität. Er war knapp vier, da sind wir nach Amerika in ein Forschungsjahr an der Pennsylvania State University gegangen. Wir haben dort viele Reisen unternommen. Weil wir noch kein Geld hatten, haben wir jede Nacht im Zelt geschlafen. Aber einen Straßenkreuzer, einen gebrauchten, haben wir gehabt, einen Pontiac Catalina. So einen wollte ich immer schon haben, seit ich Kind war und die Amis mit den großen Kisten bei uns rumfuhren.