"Dazu habe ich eine ganz klare Aussage", erklärte der 47-Jährige, als er von der AZ auf die drohende Abschaffung der U21 angesprochen wurde - also auf eine wirtschaftliche Frage: "Momentan habe ich einen Kontrakt als Sportlicher Leiter. Es ist so, dass ich mich in den vergangenen Monaten sehr stark zu Dingen geäußert habe, die sehr stark in den Bereich eines Geschäftsführer Sport hineingehören: Das sind vereinspolitische Dinge, wirtschaftliche Dinge und Zusammenhänge."