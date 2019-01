Doha/München - Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat Franck Ribéry nach seinem Social-Media-Ausraster in Schutz genommen. "Für uns Spieler ist die Frage: Wie spielt er, wie trainiert er? Wie gibt er sich auf dem Platz? Und wie er hier arbeitet für die Mannschaft, wie er das letzte Spiel gegen Frankfurt bestritten hat – da gibt es keine zwei Meinungen", sagte Neuer am Montag in Doha. (In unserem Blog finden Sie alle Bayern-News aus Doha)