Ob ihn die unklare Zukunft nerve? Flick holte aus: "Wir versuchen, gute Arbeit abzuliefern, in allen drei Wettbewerben möglichst gut abzuschneiden. Was dann kommt, wie es kommt – das steht in den Sternen. Es ist für mich so: Der FC Bayern hat ein bisschen Ruhe, zu überlegen, was in der Zukunft sein soll. Wenn man überzeugt ist, wird man eine Entscheidung treffen." Aber wann? Erst im Mai, wie Präsident Herbert Hainer zuletzt angedeutet hatte? Oder doch schon im März nach dem Rückspiel gegen Chelsea (18.3.) wie es die früheren Erfolgstrainer Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld gefordert hatten?