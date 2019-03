...Machtkämpfe als Störfeuer für die Mannschaft: "Die Mannschaft hat so einen Charakter, die wird das selbst von sich weghalten. Sie wird das morgen wegschieben und eine gute Leistung bringen, da bin ich tausendprozentig davon überzeugt. Ich bin jeden Tag stolz, dass ich die Jungs trainieren darf und gehe hier jeden Tag gerne her."

...Gorenzels Zukunftsszenarien ohne Neuzugänge und Trainingslager: "Es ist sein gutes Recht, sich zu äußern. Er ist Geschäftsführer Sport und wenn er gefragt wird, muss er auch dazu Auskunft geben. Das hat er getan. Er ist einer der wenigen, der überhaupt Auskunft gibt in der ganzen Sache. Von dem her ist es sein gutes Recht. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Es bringt auch nichts, noch mehr darüber zu reden. Es ist momentan eh schon so viel Feuer da drin, das macht keinen Sinn."

Lesen Sie hier: Adduktorenprobleme - Löwen bangen um Nico Karger