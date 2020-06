Wallacher: Präsenzangebot durch digitale Formate ergänzen

Die HFPH vermittelt so auch Studenten anderer bayerischer Universitäten und Hochschulen philosophische Kompetenzen. Zudem profitiert die HFPH vom intensiven Austausch mit dem Netzwerk der rund 200 Jesuitenuniversitäten auf internationaler Ebene zu Themen der Online-Lehre. Wenn irgendwann in naher oder ferner Zukunft ein persönlicher Austausch wieder möglich ist, will die Hochschule einiges aus den Pandemie-Erfahrungen mitnehmen.