Unglaubliche Aktion Mutter lässt ihren zehnjährigen Sohn tätowieren

In Ohio dürfen Kinder mit Erlaubnis der Eltern tätowiert werden

Das Absurde an dem Fall: Dickinson droht keine Strafe weil sie ihren Sohn tätowieren ließ, denn in Ohio ist das mit ihrer Einverständniserklärung legal. Allerdings gibt es bestimmte Auflagen, wo ein Minderjähriger tätowiert werden darf. Wie in dem Video zu sehen, handelt es sich nicht um eine sterile Umgebung. Der 16-jährige Tätowierer trägt keine Handschuhe und hat laut ABC bereits andere "Kunden" mit Staphylokokken-Erregern angesteckt, da seine Nadeln nicht steril sein sollen. Deshalb droht auch ihm eine Gefängnisstrafe.