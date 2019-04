Der Bub war auf einen Baum in der Hitlstraße in Allach-Untermenzing geklettert. Beim Kraxeln rutschte er auf einem Baumstumpf ab und klemmte sich anschließend so unglücklich mit dem Knie in einer Astgabel ein, dass ihn weder die anwesenden Eltern noch der alarmierte Rettungsdienst befreien konnte.