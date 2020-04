Verwirrung und Unverständnis

Wer die Regelung gar nicht nachvollziehen kann, ist der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn. Der AZ sagt er am Mittwoch am Telefon: "Ich treffe doch beim Wandern auf einem Forstweg weniger Menschen, als wenn ich am Flaucher spazieren gehe." Wenn niemand auf weitläufige Wanderwege ausweichen dürfe, versammeln sich folglich viele im Englischen Garten oder an der Isar. Was aus seiner Sicht kontraproduktiv ist.