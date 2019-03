Zunächst hatte laut Polizei ein 32-jähriger Seat-Fahrer das Stauende übersehen und war auf den Audi einer 51-Jährigen aus München aufgefahren. Hinter den beiden Verkehrsteilnehmern fuhren ein 23-jähriger in einem Polo und ein 37-Jähriger in einem Nissan-SUV. Der Nissan-Fahrer übersah laut Polizei das Stauende und krachte mit seinem SUV in den VW Polo, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Seat geschoben wurde. Der in seinem Fahrzeug eingeklemmte Polo-Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb in dem völlig demolierten Wrack. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall wurden verletzt.