Aschheim - Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall am Sonntag, 12. August, gegen 13.25 Uhr. Eine Autofahrerin (65) aus dem Landkreis München war mit ihrem VW auf der Überführung des Kreisverkehrs an der BAB Anschlussstelle 14 in Richtung Ismaning unterwegs. Der 32 Jahre alte Motorradfahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis München stammt, fuhr mit seinem BMW-Motorrad aus besagtem Kreisverkehr auf die Umgehungsstraße der B471 in Richtung Ismaning.