Von Lkw zerquetscht: Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Alles ging so schnell, dass der Spediteur nicht mehr zur Seite springen konnte, um sich in Sicherheit zu bringen. Der 44-Jährige wurde erfasst und zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt. Er erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Ein Notarztteam konnte dem Mann nicht mehr helfen. Der Spediteur starb noch an der Unfallstelle in Taufkirchen.