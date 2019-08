Berlin – Am Samstag konnten Musikbegeisterte in der Berliner Parkbühne Wuhlheide beim kostenlosen Konzert "Stars for Free 2019" zu Auftritten von Künstlern wie Sido, Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut abrocken. Letztere gab bei ihrer Performance so viel Gas, dass sie sich dabei einen halben Zahn ausschlug!