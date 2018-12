Unfall auf der B12 Autofahrerin (47) kracht gegen Transporter - tot

Sie fuhr mit ihrem Wagen am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße Richtung Kempten, geriet dann aber in Ruderatshofen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Die Unfallverursacherin war sofort tot, wie die Polizei in Kempten am Donnerstagabend mitteilte.