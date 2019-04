Bei dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Windach und Greifenberg (Lkr. Landsberg am Lech) wurden am Dienstagnachmittag eine Frau schwer und sieben weitere Personen leicht verletzt. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu massiven Behinderungen.