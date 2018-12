Unfall auf der A8 Lkw stürzt auf Leitplanke - Fahrer schwer verletzt

Diesel und Öl ausgelaufen

Wie ein Sprecher der Polizei in Kempten am Mittwoch mitteilte, gestalteten sich die Aufräumarbeiten schwierig, da bis zu 1.000 Liter Diesel und Öl auf den Grünstreifen ausgelaufen waren. Zur Bergung des Sattelzugs rückten zwei Autokräne an. Zwei Spuren der Autobahn in Richtung Stuttgart mussten vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu vier Kilometern Länge.