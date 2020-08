Lkw kracht in stehenden Pkw

Ein Lastwagenfahrer erkannte das am Montagabend zu spät und krachte mit seinem Lkw in das stehende Auto. Dieses wurde gegen eine Betonwand geschleudert. Die Feuerwehr befreite den Autofahrer aus dem Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 26 Jahre alte Lastwagenfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.