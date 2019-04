Bill Kaulitz (29, "I'm Not Ok") freut sich mich mit seinem Bruder Tom (29). "Glücklicher könnte er nicht sein", erzählt er im Interview mit "RTL" über den baldigen Bräutigam. "Das färbt natürlich auch auf mich ab: Wenn mein Zwillingsbruder so happy ist und der heiratet, dann ist das natürlich für mich genauso schön." Es sei ein bisschen so, als würde er gleich selbst mitheiraten, fügte er lachend hinzu. Bis zur Hochzeit von Tom und Heidi Klum (45) müsse er aber noch einiges planen, zum Beispiel den Junggesellenabschied: "Der möchte natürlich auch so einen Bachelor-Abend mit seinen ganzen Jungs."