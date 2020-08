Staatsschutz ermittelt

Auch in Köln wurde am Freitagabend per Telefon mit einer Bombe gedroht. Der Anruf sei aber hier nicht als ernsthafte Bedrohung eingeschätzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Routinemäßig wurde der Staatsschutz eingeschaltet.

Auch aus Pirmasens (Rheinland-Pfalz) wurde eine Bombendrohung gegen das Gesundheitsamt am Freitagabend gemeldet. Doch auch hier wurde nichts gefunden.

Lesen Sie auch: Bombendrohung gegen Klinik - Abteilung evakuiert