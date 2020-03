Überblick über Gedankenspiele zum möglichen Ende der Auszeit

Bundesliga: Unklar. Am Sonntag wurde bekannt, dass zumindest in Berlin laut eines Senatsbeschlusses bis zum 19. April kein Profi-Fußball gespielt werden darf. Eine Pause bis in den Mai scheint realistischer. Aber ob man die Saison dann selbst bei einer Verschiebung der EM bis 30. Juni zu Ende spielen kann oder sollte – fraglich. Womöglich mit Geisterspielen, um die Zahlungen von TV-Geldern zu sichern. Aber was ist, wenn im April oder Mai Spieler, Trainer, Betreuer oder Vereinsmitarbeiter positiv getestet werden und das Umfeld in Quarantäne muss? Dann fallen erneut für 14 Tage Spiele aus. Eine komplette Absage der laufenden Saison würde die Klubs rund 750 Millionen Euro kosten. Im Vergleich zu Terminplänen ist es für Hoeneß wichtiger, "darüber nachdenken, was mit den Verträgen passiert, die am 30. Juni auslaufen".

Europapokal: Für die Vereine ein nachrangiges Thema. "Europa League und Champions League stehen hinten an", sagte Rudi Völler, Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen. Wie die spanische Zeitung "As" am Sonntag berichtet, erwägt man bei der Uefa, den Gewinner beider Wettbewerbe bei einem Finalturnier der vier Halbfinalisten im Mai zu ermitteln. Angesichts fortschreitender Grenzschließungen aktuell auch undenkbar.

EM 2020: Eine Ausrichtung im Juni/Juli ist utopisch. Laut "Daily Telegraph" werde eine Verlegung in den Dezember geprüft – oder in den Sommer 2021. Da aber will die Fifa ihre aufgeblähte Klub-WM durchziehen. Es droht ein unwürdiger Kampf um Termine und Millionen.

