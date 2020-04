Nicht nur wer Wimmelbilder mag, wird seine helle Freude an Heidi Klums (46) neuestem Foto haben. Auch wer dachte, eigentlich schon so ziemlich alles von ihr und ihrem Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (30), gesehen zu haben, den dürfte der Instagram-Post der Entertainerin überraschen. Denn darauf sind die beiden bei der Arbeit auf gegenüberliegenden Seiten desselben Tisches zu sehen. Und was soll man sagen, ihre Hälften könnten unterschiedlicher nicht sein.