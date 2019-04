Markus Lanz bringt Lena in unangenehme Situation

Was denkt Lena heute über ihren damaligen Auftritt? Moderator Markus Lanz will das acht Jahre später wissen, führt Lena vor und bringt sie in eine unangenehme Situation. "Wie hast Du das in Erinnerung?", fragt er. Lena ist es sichtlich peinlich, noch einmal über diesen Fauxpas vor laufender Kamera zu sprechen: "So schlimm nicht." Und weiter: "Ich glaube, man kann das auch ein bisschen netter sagen." Sie sei Frank Elstner dankbar, dass er sie beschützt habe, denn sie sei einfach überfordert gewesen. "Frank ist so toll. Er war einer der wenigen, die das gecheckt haben. Er hat danach sofort Interviews gegeben und meinte, dass es mir nicht böse anzukreiden sei."