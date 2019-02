"Er ist ja mein Lebensmittelpunkt, der Mann an meiner Seite und wo der ist, will ich ja auch sein.", erklärt Laura gegenüber "RTL Exclusiv". Dieser Wunsch ist sogar so groß, dass die 28 Jahre jüngere Freundin des Schlagersängers die Schule schmeißen will: "So nach zwölf Jahren Schule ist’s dann auch irgendwie gut." Das aktuelle Schuljahr wolle sie aber noch beenden.