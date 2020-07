Heidi Klum: Umzug in neues Haus in Berlin?

Gegenüber ihren engsten Vertrauten soll Heidi Klum ihren Traum von einem Haus in Berlin verkündet haben. Bis zu 15 Millionen Euro will sie für eine Villa in Deutschland ausgeben – was für ein Luxus! Laut "Gala" soll die 47-Jährige schon konkrete Pläne haben. Das neue Familiendomizil soll im Süden von Berlin stehen, am liebsten in Dahlem, Zehlendorf oder auch in Richtung Wannsee.