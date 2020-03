Ein Bier-Bauernhof mit besonderer Geschichte

Jetzt, 2020, wird es allmählich eng in den alten Räumen und der Umzug steht an. Der neue Standort ist für die Familie Girg die "Traumlocation": Der Spitzweghof an der Großhaderner Straße 54 ist ein alter Bauernhof, der als Denkmal eingetragen ist.