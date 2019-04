In Franken und Schwaben wird so schnell gerast wie nirgends sonst auf deutschen Autobahnen. Auf der A 9 zwischen Nürnberg und Ingolstadt brettern die Autos am fränkischen Örtchen Lohen mit im Schnitt 160 Kilometer pro Stunden über den Asphalt. Auf der A 8 zwischen Augsburg und dem Autobahnkreuz Ulm ziehen die schnellsten zehn Prozent mit durchschnittlich 204 km/h am Städtchen Burgau vorbei. Das geht aus Daten des Navigationsgeräteherstellers TomTom hervor.