In der SPD ist man fassungslos über die Veranstaltung. Ude mache Wahlkampf für die Grünen, sagte die Münchner Parteichefin Claudia Tausend am Dienstag der AZ. "Der Münchner Parteivorstand und die Landtagskandidaten sind alle sehr verwundert über die Aktion. Wir fragen uns, was es damit auf sich hat." Tausend kündigte an: "Ich werde das sehr bald mit Christian Ude besprechen."