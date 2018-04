Umstrittene Skischaukel Riedberger Horn: Kommt nun doch das vorzeitige Aus?

München - Tag der Wahrheit für die umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu: Bei einem Treffen mit Befürwortern und kommunalen Vertretern (11.00 Uhr) will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in der Staatskanzlei über das sich nun überraschend abzeichnende Ende des Bauprojektes beraten.