Tram und Bus nicht aufeinander abgestimmt

"Es gibt Dinge, die will man einfach nicht glauben", so Kronawitter. Da steige man nach Besuch der städtischen Kammerspiele in die städtische Tram 19 nach Berg am Laim, um sich von dort vom städtischen Bus 185 nach Waldtrudering bringen zu lassen. "Eine nahezu umwegfreie Verbindung", meint Kronawitter. Doch "kaum verlassen die Fahrgäste die Tram, setzt sich der 185er Richtung Iltisstraße in Bewegung! Aus die Maus! 19 Minuten in feuchtkalter Umgebung warten!"