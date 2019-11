Isarvorstadt - Nach 15 Jahren in der Fraunhoferstraße bleibt dem Dachdecker Andreas Becker (44) keine Wahl mehr. Er ist gerade dabei, nach Taufkirchen umzuziehen. "Als ich im Mai gehört habe, dass die Parkplätze an der Fraunhoferstraße wegkommen sollen, dachte ich zuerst, das sei ein Aprilscherz", sagt er der AZ. Denkt er jetzt, ein halbes Jahr später, an die Situation in seiner Straße, ist ihm alles andere als zum Lachen zumute.