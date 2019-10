Staus rund um die Baustellen in München

Soweit so gut. In der Mitteilung der Stadt hieß es aber auch: "Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert." Doch genau das scheint an der Stelle - nach Stand vom Donnerstag - nicht so ganz gelungen zu sein: Dutzende Autos mussten in der Früh vor der Sperre an der Kreuzung wenden. Und sich einen anderen (umständlichen) Weg suchen. Zum Beispiel über den Münchner Hauptbahnhof, wo sie im Berufsverkehr erstmal im Stau standen.