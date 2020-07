Umgangsformen in Corona-Zeiten Herzogin Kate über Prinz Louis: "Er will alles knuddeln"

Kein Händeschütteln, kein Umarmen, Abstand halten... All die Corona-bedingten neuen Regeln im Umgang miteinander muss Herzogin Kate (38) auch ihren drei Kindern vermitteln. Besonders schwer ist die Umsetzung offenbar für das Nesthäkchen, wie sie nun in einer Gesprächsrunde mit anderen Eltern bei "BBC Breakfast" erzählte: "Louis versteht Social Distancing nicht. Er geht raus und will alles knuddeln, vor allem Babys, die jünger sind als er", so Kate.